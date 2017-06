Urteil nach Mord an Kremlkritiker Nemzow in Moskau erwartet

Der Kremlkritiker Nemzow war am 27. Februar 2015 erschossen worden - © APA (Archiv)

Im Fall des ermordeten russischen Oppositionellen Boris Nemzow wird am Mittwoch in Moskau das Urteil für fünf Angeklagte erwartet. Die Urteilsverkündung war am Dienstagabend verschoben worden, weil die Geschworenen bis dahin zu keinem einstimmigen Ergebnis gekommen waren. “Wir haben bisher keinen Konsens gefunden”, sagte eine Geschworene russischen Agenturen zufolge.