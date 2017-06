Urteil im Prozess zu Nemzow-Mord erwartet

Nemzow wurde am 27. Februar 2015 in Moskau erschossen - © APA (Archiv/Höller)

Im Moskauer Prozess wegen Mordes an dem russischen Oppositionspolitiker Boris Nemzow wird am Dienstag das Urteil der Geschworenen über fünf Angeklagte erwartet. Der frühere Vizeministerpräsident Nemzow war am 27. Februar 2015 auf einer Brücke in Sichtweite des Kremls erschossen worden. Die Angeklagten stammen aus der Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus.