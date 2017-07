“Urspezial”: Neue Bierkreation aus der Fohrenburg Brauerei

Zum jetzigen Zeitpunkt wird der Name des neuen Bieres noch nicht verraten. Was der Braumeister bereits verrät ist, dass es sich ein sehr uriges und charaktervolles Bier vom Geschmack her ist. Es wird von der Farbe her dunkler sein.

Langes maischen gibt Geschmack

Der Braumeister verwendet für diese Spezialität drei verschiedene Sorten Malz. So kommt ein helles, ein Carahell und ein Münchner Malz zum Einsatz. Dazu kommt das Brauwasser und zwei Sorten Hopfen. Das besondere an diesem Urspezial ist das lange Maischen. Maischen bedeutet, dass der Zucker aus dem Malzkorn herausgelöst wird. Dieses urige Bier durchläuft in der Fohrenburg zwei Maischverfahren. Dadurch erhält es seinen besonderen Geschmack.

VOL.AT/Madlener © VOL.AT/Madlener

Ab 28. August erhältlich

Die Brauerei liegt laut Braumeister Andreas Rosa gut im Zeitplan. Somit sollte der geplanten Auslieferung im August nichts mehr im Wege stehen. So sollten ab 28. August alle die Möglichkeit haben, dass neue Urspezial der Fohrenburg Brauerei zu probieren.