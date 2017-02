Schuld dürfte ein dauerhaft betriebener Gasherd gewesen sein - © KK/HFW VILLACH

Nach einem Kohlenmonoxid-Unfall auf der Aichingerhütte am Villacher Hausberg Dobratsch mit insgesamt sechs Verletzten ist die Ursache geklärt. Wie die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mitteilte, sei es wegen eines dauerhaft betriebenen Gasherdes in der Küche zu einer erhöhten CO-Konzentration gekommen – außerdem waren die Räume nicht ausreichend gelüftet worden.