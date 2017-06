Urlaubseuro ist in Osteuropa und Mexiko am meisten wert

Das Urlaubsziel bestimmt die Kosten - © APA (dpa)

Wer mehr aus seinem Urlaubsbudget herausholen will, muss nur das richtige Reiseziel auswählen. Am billigsten kommt Urlaub in Osteuropa und Mexiko. Auch die Mittelmeerländer sind relativ günstig. Am wenigsten bekommt man für sein Geld in der Schweiz, wo man um 100 in Österreich verdiente Euro nur Waren und Dienstleistungen um 66 Euro erhält, geht aus dem “Urlaubseuro” der Statistik Austria hervor.