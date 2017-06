Urlauber in Kroatien wegen Lokalwahlen ohne Sonnenschirme

Keine Konzessionen für Aufstellen von Schirmen - © APA (Archiv/dpa)

Wegen der Kommunalwahlen in Kroatien können derzeit an den großen Stränden des Landes keine Liegestühle und Sonnenschirme ausgeliehen und aufgestellt werden. Weil vielerorts erst am Sonntag in einer zweiten Wahlrunde entschieden wird, welche Partei den Bürgermeister stellt, wurden bis Anfang Juni meist noch keine Konzessionen für das Aufstellen von Liegen und Schirmen erteilt.