Urlaub in Österreich boomt

Die heimische Tourismusbranche hat sich 2017 einmal mehr selbst überboten. Gegenüber dem Jahr davor stieg die Zahl der Übernachtungen in den Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen um weitere 2,5 Prozent auf 144,4 Millionen, wie die vorläufigen Ergebnisse der Statistik Austria von Mittwoch zeigen. In Summe erhöhte sich die Zahl der Urlauber um 3,8 Prozent auf rund 43,1 Millionen.

2017 urlaubten wieder spürbar mehr Deutsche als Österreicher im Land, denn die Nächtigungszahl der inländischen Gäste belief sich auf nur 38,5 Millionen (plus 1,3 Prozent). Die Übernachtungen der ausländischen Urlauber insgesamt wuchsen mit einem Plus von 3 Prozent auf 105,9 Millionen wesentlich kräftiger. Im vergangenen Jahr nahmen auch die Nächtigungszahlen durch russische Touristen wieder um mehr als 18 Prozent zu, allerdings bilden diese insgesamt betrachtet eine kleine Gruppe.

Österreich gilt international als sicheres Urlaubsziel. Ausländische Touristen fetten die Fremdenverkehrsbilanz auf, vor allem die Deutschen und die Niederländer: Im abgelaufenen Jahr reisten rund 29,5 Millionen Urlauber aus dem Ausland (plus 4,7 Prozent) und 13,6 Millionen aus dem Inland (plus 2 Prozent) an. Die ohnehin schon sehr hohe Zahl an deutschen Gästen erhöhte sich nochmals um 3,5 Prozent 13,4 Millionen, jene der Niederländer, welche die zweitstärkste Urlaubergruppe aus dem Ausland bilden, um 3,8 Prozent auf 1,9 Millionen. Die Holländer sorgten für fast 9,8 Millionen Nächtigungen (plus 2,6 Prozent).