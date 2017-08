Urlaub gefällig? Diese 5 Hotels sind einen Besuch wert

Das richtige Hotel zu finden ist nicht immer ein einfaches Unterfangen. Es gibt viele wunderschöne, aufregende Hotels in denen man eine tolle Zeit verbringen kann. Doch dann gibt es noch die Hotels die durch ihre Außergewönlichkeit auffallen. Ein Urlaub in diesen Hotels wird sicher zu einer unvergesslichen Zeit. “Checkfelix.com” hat fünf außergewöhnliche Hotels gesucht in denen ihr sicher einen einzigartigen Urlaub haben werdet.

1. Hanging Gardens of Bali

Bali selber verspricht wahrscheinlich schon einen Traumurlaub, wenn dieser dann noch im “Hanging Gardens of Bali” verbracht wird, bleiben keine Wünsche mehr offen. Kleine Häuschen mit Privatpool in terrassierte Hänge eingebaut, drumherum Bäume, Farne, Palmen und Reisfelder. Die mega Aussicht und das Ambiente wird noch mit einer exquisiten Küchte, Top-Ausstattung und Rundum-Wohlfühl-Spa getoppt. Hotel-Zimmer sind ab ca. 500 € / Nacht für 2 Personen zu haben.

2. Fairmont Royal York in Toronto

Das Fairmount Royal York in Toronto war schon Schauplatz vieler berühmter Filme. So wurde zum Beispiel “Chicago” oder auch “R.E.D.” hier gedreht. Wer hier nächtigt, fühlt sich auch einmal wie ein echter Promi und kann obendrein noch den hoteleigenen Bienenhonig vom Dach probieren. Eine Nacht in dem traditionellen Luxushotel sind ab ca. 400 € für zwei Personen zu haben.

3. Belmont Mount Nelson Hotel in Kapstadt

Citytrip nach Kapstadt? Die perfekte Unterkunft dafür ist das 5-Sterne Mount Nelson Hotel. Kleiner Tipp: der “High Tea” am Nachmittag im schattigen Hotelgarten sollte man sich nicht entgehen lassen. Das 1899 eröffnete Hotel hat übrigens eine komplett rosafarbene Fassade. Hintergrund dazu ist, dass ein Nachkriegsbesitzer des Hauses mit der Farbe die Gäste in der damals tristen Zeit ein bisschen aufmunter wollte. Eine Nacht für zwei Personen ist ab gut 300 Euro zu haben.

4. Quinta Real Zacatecas in Mexiko

1866 wurde das Quinta Real Zacatecas von einer Stierkampfarena in ein Hotel umgebaut. Den Charme behielt das Hotel – auch die Zimmer sind immer noch im ehemaligen Kolonialstil gehalten. Restaurants und Bars wurden alle in die ehemaligen Zuschauertribünen gebaut. Wer das spezielle Ambiente des wunderschönen Hotels hautnah erleben möchte, kann das zu Zweit ab ca. 110 Euro pro Nacht machen.

5. Hotel Marqués de Riscal in Spanien

Wer in Spanien weilt und gerade in der Nähe von Bilbao ist, sollte unbedingt dem Hotel Marqués de Riscal einen Besuch abstatten. Dieses liegt ca. 120 Kilometer von Bilbao entfernt und wurde exklusiv con Star-Architekt Frank Gehry entworfen. Das Hotel ist ganz in den Farben rot und gold gehalten. Rot soll dabei den Wein repräsentieren, Gold das Netz um die Flaschen. Um das Hotel herum liegen viele Weingärten, welche zu einem romantischen Spaziergang einladen. Eine Nacht für zwei Personen ist ab ca. 400 € zu buchen.