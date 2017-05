Vor rund 6 Monaten wurde die neue VOL.AT-App präsentiert. Mit der VOL.AT-App sind für Sie die wichtigsten News aus Vorarlberg, Österreich und dem Rest der Welt auf ihrem Smartphone verfügbar. Mit dem VOL.AT.-Push-Service verpassen Sie zudem keine topaktuellen Meldungen und Live-Events mehr.

Neben den bewährten Services haben wir Ihre Gemeinde und Artikel sowie Informationen wie zum Beispiel die meist gelesenen oder kommentierten Artikel in den Fokus gerückt. Zudem wurde für die neue App auch der ANTENNE VORARLBERG-Player überarbeitet.

Mehrere Dimensionen

Die VOL.AT-App hat mehrere Dimensionen im Gepäck. Im Würfelformat mit Bonusseite hält sie die wichtigsten Schwerpunkte bereit. Das finden Sie in der vieldimensionalen App? Das Spannendste übersichtlich auf mehreren Seiten zusammengefasst:

#1 Startseite. Hier warten die aktuellen News.

#2 Meine Gemeinde. Alles Wichtige aus der Gemeinde erfahren.

#3 Wetter in Echtzeit. Für alle Orte Vorarlbergs.

#4 Bonusseite. Hier stehen die wechselnden Sonderthemen zur Verfügung.

#5 Social. Instagram-Bilder und die beliebtesten Artikel entdecken.

Die App steht für iOS und Android kostenlos zur Verfügung.

Update für die VOL.AT-App

Jetzt haben wir auftretende Kinderkrankheiten eliminiert und an nachfolgenden Verbesserungen gearbeitet.

– Neue Standortsuche für das Wetter

– Neue Gemeinde-Suche

– Verbesserter Push-Service mit hochauflösenden Bildern

– Verbesserungen bei der Ladeperformance

Ihr Feedback ist uns wichtig. Was können wir noch verbessern? Was wünschen Sie sich? Jetzt die VOL.AT-App laden oder updaten und gerne können Sie ihr Feedback hier im Forum posten oder an redaktion@vol.at senden.

IOS Version downloaden

Android Version downloaden