Up2work-Tag bei SutterlÃ¼ty

Der up2work-Tag wird von der VVG (Vorarlberger Volkswirtschaftliche Gesellschaft) bereits zum fünften Mal organisiert und ermöglicht den SchülerInnen einen umfassenden Einblick in die Abteilungen eines Lebensmittelmarktes. In den Sutterlüty Ländlemärkten Bregenz, Lauterach Achpark, Rankweil, Gais und Egg luden verschiedene Stationen zum Ausprobieren ein.

Beim Brotbacken, Obst schneiden, Saft pressen, Kassieren und Experimentieren wurden die SchülerInnen von Teammitgliedern der Ländlemärkte unterstützt. Anhand eines Quiz, das durch den ganzen Markt führte, wurden der Einzelhandel und die Philosophie von Sutterlüty spielerisch näher gebracht. Ein Turnbeutel und die selbstgemachten Produkte durften als Erinnerung mit nach Hause genommen werden.

Arbeit mit Spaß & Sinn

„Dieser Nachmittag ist eine ausgezeichnete Möglichkeit bereits in jungen Jahren Einblick in das tägliche Tun von regionalen Unternehmen zu erhalten. Arbeit soll mit „Spaß“ und „Sinn“ verbunden werden – das ist eine wesentliche Voraussetzung, um später Ausgeglichenheit und klare Zielvorstellungen für die eigene Ausbildung und Freude am Job zu erreichen. Die SchülerInnen zeigen großes Interesse und sind sichtlich begeistert von den verschiedenen Stationen im Ländlemarkt“, erklärt Eva Wolf, Personalentwicklerin bei Sutterlüty