Unwetter legen Bahnverkehr in Köln lahm - © APA (dpa)

Heftige Gewitter mit starkem Regen haben am Mittwoch in großen Teilen des deutschen Rheinlands zu überfluteten Straßen und Kellern geführt. Allein in Köln wurde die Feuerwehr zu mehr als 400 Einsätzen gerufen. Viele Unterführungen und ganze Straßenzüge stünden unter Wasser, sagte ein Sprecher. Auch eine U-Bahn-Station wurde überschwemmt.