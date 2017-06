Unwetter – Steirischer Bezirk Leibnitz besonders betroffen

In den südlichen Landesteilen der Steiermark hat eine laut Landesfeuerwehrverband “giftige Zelle” für orkanartige Windböen, Starkregen, Hagel sowie Blitzschläge gesorgt. Das forderte speziell im Bezirk Leibnitz, aber auch in den südlichen Teilen von Graz-Umgebung sowie in Bezirk Südoststeiermark die Feuerwehren. Wegen auf Stromleitungen gestürzter Bäume waren rund 20.000 Haushalte ohne Strom.

Die Gewitter entluden sich hauptsächlich gegen 14.00 Uhr über der südlichen Steiermark. Besonders stark betroffen waren am Nachmittag die Bezirke Leibnitz und Deutschlandsberg sowie Teile von Graz-Umgebung. Punktuelle Einsatztätigkeiten waren auch in den Bezirken Südoststeiermark (Großraum Feldbach und auch Radkersburg), Voitsberg und Hartberg am Laufen, hieß es. Durch den Starkregen wurden Straßen und Plätze unter Wasser gesetzt und Keller überflutet. Starke Windböen entwurzelten Bäume, die Straßen oder Gleisanlagen blockierten. Ebenso wurden durch umfallende Bäume bzw. herabfallende Äste Hausdächer beschädigt bzw. durch den Sturm vereinzelt sogar abgedeckt. "Rund 450 Transformatoren sind außer Betrieb, wir haben alle verfügbaren Kräfte zur Reparatur im Einsatz, teilweise konnten wir die Stromversorgung wieder herstellen", hieß es seitens der Energienetze Steiermark gegenüber der APA. Wie lange es dauern werde, die ganze Versorgung wieder herzustellen, lasse sich nicht abschätzen.