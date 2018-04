Unverständnis über Demo gegen Bildungsabbau

Für Wolfgang Türtscher, Obmann der ÖVP-nahen ÖAAB-Lehrerinnen und Lehrer in Vorarlberg, ist eine Demonstration gegen Bildungsabbau nicht nachvollziehbar. Er sieht die Bildungspolitik bei der neuen Bundesregierung in guter Hand.

„Die derzeitige Debatte zwischen Bund und Ländern über die Finanzierung der Ganztagsbetreuung wird sich befriedigend lösen lassen“, ist Türtscher überzeugt, „vor allem, wenn man berücksichtigt, dass diese Mittel in der Vergangenheit nie zur Gänze in Anspruch genommen worden sind.“

Anliegen erfüllt

„Damit sind auch wesentliche Anliegen des ÖAAB Vorarlberg erfüllt“, so Türtscher. „Viele unserer Forderungen – wie etwa die Frühförderung, die Änderung der Aufnahmekriterien ins Gymnasium, mehr Wertschätzung gegenüber der dualen Ausbildung, ein verstärktes Erkennen und Beheben von Defiziten im Kindergarten-, Vorschul- und Volksschulalter, verpflichtende Elterninformation in der 3. Schulstufe über die Bildungsmöglichkeiten im Anschluss an die Volksschule und einer Verstärkung des kostenlosen Förderunterrichts – lassen sich nun umsetzen!“