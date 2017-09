George Harrison: Tonband enthält Song "Hello Miss Mary Bee" - © APA (AFP/Getty)

Ein bisher unveröffentlichter Song des 2001 verstorbenen Ex-Beatles George Harrison soll am 11. September versteigert werden. Das teilte das Auktionshaus Omega Auctions am Montag in Warrington nahe Liverpool mit. Das Tonband, auf dem sich auch mehrere Beatles-Hits befinden, wird auf 15.000 Britische Pfund (umgerechnet rund 16 400 Euro) geschätzt.