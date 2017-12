Unterzeichnung der US-Steuerreform verzögert sich

Trotz endgültiger Zustimmung des Kongresses zur größten Steuerreform in den USA seit mehr als drei Jahrzehnten ist weiter unklar, wann Präsident Donald Trump sein wichtigstes politisches Projekt in Kraft setzt. Der Grund seien automatische Ausgabenkürzungen, die zur Gegenfinanzierung der vorgesehenen Steuererleichterungen ausgelöst werden könnten, sagte Trumps Wirtschaftsberater Gary Cohn.

Die automatischen Ausgabenkürzungen würden vor allem den sozialen Bereich treffen. Gelingt es den Republikanern, genügend Stimmen zusammenzubekommen, um den formellen Verzicht auf die Kürzungen zu beschließen, könnte Trump noch am Freitag seine Unterschrift unter die Steuerreform setzen, sagte Cohn zu Fox News am Mittwoch. “Wenn nicht, werden wir sie wahrscheinlich in der ersten Woche des neuen Jahres unterzeichnen.”

Nicht zuletzt deshalb rückt der Budgetstreit einmal mehr in den Fokus. Da keine langfristige Lösung besteht, muss der Kongress immer wieder Zwischenbudgets genehmigen, um den sogenannten government shutdown zu verhindern. Die jüngste Frist läuft Freitag ab. Eigentlich wollten die Republikaner am Donnerstag ein Übergangsbudget vorlegen, der die Finanzierung bis zum 19. Jänner sichern sollte. Doch in der Partei ist man sich nach Angaben des Abgeordneten Tom Cole noch in einigen wichtigen Punkten uneinig. Dazu zählen neben Forderungen nach einer Erhöhung der Militärausgaben auch die Milliardenhilfen für von Naturkatastrophen betroffene Gebiete wie Puerto Rico.