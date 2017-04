Untersuchungshaft über 24 Staatsverweigerer verhängt

Staatsanwalt Hansjörg Bacher - © APA

Nach dem Großeinsatz gegen “Staatenbündler” am Donnerstag ist am Wochenende in 24 Fällen U-Haft verhängt worden. Ein weiterer Verdächtiger wurde enthaftet, da er geständig war und keine Verdunkelungsgefahr mehr bestehe. Die verhafteten Männer und Frauen kommen aus allen Bundesländern und sind zwischen 30 bis 69 Jahre alt, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Hansjörg Bacher, am Montag.