Untersuchungshaft gegen HDP-Vizechefin in der Türkei

Auf dieser Grundlage habe das Gericht am Mittwoch einen Haftbefehl gegen Tugluk erlassen. Die HDP bestätigte, dass die Menschenrechtlerin in Untersuchungshaft genommen wurde. Die Vizechefin der HDP ist zugleich Anwältin der Parteivorsitzenden Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag sowie von zehn weiteren HDP-Abgeordneten, die seit vergangenem Monat unter Terrorverdacht in Untersuchungshaft sitzen.

Eine Anti-Terror-Einheit der Polizei hatte Tugluk am Montag in ihrer Wohnung in Ankara festgenommen und anschließend in die Kurdenmetropole Diyarbakir gebracht. Die HDP hatte die Festnahme als unrechtmäßig kritisiert. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hält die HDP für den verlängerten Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Gegen die meisten der 59 HDP-Abgeordneten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Terrorverdachts.

