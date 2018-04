2.000 leer stehende Wohnungen könnten in Vbg. sofort vermietet werden

In Vorarlberg sind 2.000 leer stehende Wohnungen sofort für den Wohnungsmarkt aktivierbar, 2.000 bis 4.000 weitere Wohnungen bei deutlich geänderten Rahmenbedingungen.

Das geht aus einer Studie im Auftrag des Landes hervor, deren Ergebnisse am Dienstag präsentiert wurden. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) forderte vom Bund ein deutlich vereinfachtes Mietrechtsgesetz.

Um Druck vom angespannten Wohnungsmarkt zu nehmen, versucht das Land Vorarlberg schon seit längerer Zeit, Eigentümer zur Vermietung von leer stehendem Wohnraum zu motivieren. 2.000 Wohnungen entsprechen in etwa der Jahreswohnbauleistung des Landes. “Die Zahlen zeigen, dass ein gewisses Potenzial vorhanden ist”, kommentierte Wallner die vom Institut für Immobilien, Bauen und Wohnen erhobenen Werte. Der Landeshauptmann räumte aber auch ein, dass man es mit einem “schwierig zu bearbeitenden Feld” zu tun habe. Über die vom Land ins Leben gerufene Initiative “Sicher vermieten” wurden in den vergangenen zwei Jahren gerade einmal rund 20 Wohnungen in Vermietung gebracht.