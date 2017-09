Untersuchung zu Hochhausbrand in London offiziell begonnen

Teile der Bevölkerung äußerten ihre Meinung - © APA (AFP)

Mit einer Schweigeminute für die Opfer hat am Donnerstag in London die öffentliche Untersuchung des verheerenden Feuers im Londoner Grenfell Tower vor drei Monaten offiziell begonnen. Bei dem Brand in dem 24-stöckigen Wohnhochhaus waren in der Nacht auf 14. Juni mindestens 80 Menschen ums Leben gekommen. Einige Bewohner gelten noch immer als vermisst.