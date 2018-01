Unterstützung für Geben für Leben und Füranand

Günther Lutz überreichte die Spendenschecks aus dem Erlös seines Weihnachtskonzertes.

Dornbirn. Gleich doppelten Grund zur Freude gab es für Günther Lutz kürzlich bei der Übergabe seines Spendenerlöses aus dem alljährlichen Benefiz-Weihnachtskonzert im Kulturhaus. Für den gemeinnützigen Verein „Geben für Leben“, der 1998 von Herlinde Marosch ins Leben gerufen wurde und inzwischen von Tochter Susanne als Obfrau geleitet wird, gab es stolze 5.800 Euro an finanzieller Unterstützung. Mit dem Spendenerlös können wieder wichtige Typisierungsaktionen für an Leukämie erkrankten Menschen durchgeführt werden.

Der zweite Teil aus den Konzerteinnahmen – 2000 Euro – ging dieses Jahr an den Verein Füranand, der für soziale Integration, Empowerment und Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung steht. „Wie immer lag mir besonders am Herzen, dass wir wieder Institutionen aus dem Ländle unterstützen können. Beide Einrichtungen leisten wertvolle Hilfe und stehen für großes Engagement. Ich freue mich deshalb sehr, dass wir dank unserem Publikum erneut eine schöne Summe zusammengebracht haben“, so Günther Lutz.