Unterstützung für Fam. Bischof und 10-jährige Tochter Angelina aus Meiningen

Angelina ist 10 Jahre alt und seit ihrer Geburt an, aufgrund einer Hirnfehlbildung, schwerst behindert. Sie ist blind, kann weder sprechen, noch laufen oder sitzen und wird immer wieder von epileptischen Anfällen geplagt. Die Ernährung von Angelina ist nur über eine sog. PEG-Sonde möglich. Trotz allem ist sie ein fröhliches Mädchen und liebt die Gesellschaft ihrer beiden Schwestern. Da Angelina in der Zwischenzeit an Gewicht und Größe zugelegt hat, benötigt die Familie einen Treppenlift, damit sie in das Obergeschoss (Schlafräume) transportiert werden kann. Die Anschaffungskosten dafür betragen 12.000 Euro. Vom Land Vorarlberg ist eine Unterstützung von 2.000 Euro zu erwarten. Weiters ist die Anschaffungen eines Spezial-Autokindersitz dringend notwendig. Dafür liegen die Kosten bei 4.000 Euro. Dafür ist leider keine Förderung aus öffentlicher Hand zu erwarten.

“Nicht genug der schon bestehenden Einschränkungen und Behinderungen. Angelina muss sich in Kürze einer sehr aufwendigen Hüft- und Bein-OP (beidseitig) im LKH Feldkirch unterziehen. Wieder eine schwere Zeit im Leben des kleinen Mädchens und der Familie, die alles unternimmt, dass es ihr wenigstens etwas besser geht und die Schmerzen gelindert werden können” berichtet Dieter Haid vom Lions Club Feldkirch-Montfort. “In der Zwischenzeit konnte der noch offene Finanzbedarf durch Spenden aus diversen Quellen auf 4.500 Euro reduziert werden.” Diese „Lücke“ wurde nun durch eine zeitnahe Spende des Lions-Club Feldkirch Montfort abgedeckt. Nun können die notwendigen Anschaffung getätigt werden.