Unterschlupf oder Gebäude? Dielenhof im Dauerstreit mit der Gemeinde Hard

Seit 2012 müht sich der Dielenhof in Hard mit den Behörden ab. Das Ausstellen von Bescheiden dauere teilweise bis zu vier Jahre an, bei jeder Gelegenheit werfe man ihnen Stöcke zwischen die Beine. Jetzt geben die Besitzer auf.

Alles begann schon beim Kauf der Hühnerfarm vor 5 Jahren. Das Gelände ist als Sonderfläche Hühnerfarm und als “Freihaltefläche Landwirtschaft” deklariert, der Kauf und Betrieb musste daher genehmigt werden. Barbara Kucher und ihr Partner Horst Moosmann bekamen damals einen ablehnenden Bescheid der Grundverkehr-Landeskommission, es mangle an der Erfahrung in der Hühnerzucht wie auch der Wirtschaftlichkeit des geplanten Betriebs.

Kommission ignorierte Beweise

Horst Moosmann und Barbara Kucher gingen in Berufung. Schlussendlich entschied der Unabhängige Verwaltungssenat (das Schreiben liegt VOL.AT vor): “Die Behörde erwecke den Eindruck, es geradezu darauf abgesehen zu haben, basierend auf einem als unschlüssig erkennbaren Gutachten unter Ausschluss des subjektiven Parteienrechts […] zu dem nun vorliegenden negativen Bescheid zu kommen.” Die Landeskommission habe mehrere Beweise mit Absicht ignoriert, um den Kauf des Bauernhofs zu verhindern.

Fühlen sich von Gemeinde drangsaliert

Seitdem befinden sich die beiden Landwirte im Dauerclinch mit der Gemeinde Hard. Die Ausstellung von Bescheiden dauere Jahre, auch da immer neue Gutachten gefordert werden. Die Gemeindestraße zu ihrem Hof ist voller Schlaglöcher und sei daher in einem so miserablen Zustand, dass es Kunden abschrecke – das hat auch den Hofladen sinnlos gemacht. Die bereits 2012 eingeplante Hundepension sei zu laut für das nahe gelegene Naturschutzgebiet, man verlangt eine Umweltverträglichkeitsprüfung, findet jedoch keinen Gutachter der diese erstellen will. Ein Unterstand für Hühner, die nicht im Stall gehalten werden dürfen, sei zudem ein genehmigungspflichtiges Gebäude. Das Paar fühlt sich von der Gemeinde drangsaliert, wie sie im Interview gegenüber VOL.AT erklären.