Unterricht im grünen Klassenzimmer

Die Volksschule Hittisau ist die erste Naturparkschule in Vorarlberg.

Von der ersten bis zur vierten Klasse findet pro Schuljahr zu den Themen Wiesen/Alpe, Gewässer, Wald, Kultur/Mensch jeweils eine Aktion im Klassenzimmer Naturpark statt. „Unsere Volksschulkinder entdecken im Naturpark Nagelfluhkette durch viele gemeinsame Aktivitäten ihre Heimat mit allen Sinnen und erfahren so, wie wichtig eine gesunde Lebensweise im Zusammenspiel zwischen Natur und Mensch ist“, sagt Volksschuldirektorin Ingrid Singer. So haben sich die Viertklässler heuer schon bei einer Schneeschuhwanderung auf die Suche nach Tierspuren gemacht. Dass Wildtiere Trittsiegel, Fraßspuren, Kotspuren und Fellspuren hiterlassen, hatten sie bereits im Sachunterricht in der Schule gelernt. Jetzt konnten sie ihr Wissen praktisch testen. „Das, was man mit allen Sinnen begreifen kann, bleibt immer besser hängen als graue Theorie. Draußen in der Natur entdecken, verstehen und lernen zu können ist das Beste, was den Kindern passieren kann“, ist Rangerin Carola Bauer überzeugt. Auch die Direktorin der Volksschule schlägt in die gleiche Kerbe: „Sowohl für die Schüler als auch die Lehrer bedeutet die Arbeit im Klassenzimmer Naturpark eine sinnvolle Bereicherung des Schulalltags und gleichzeitig werden viele Lerninhalte im Unterrichtsfach Sachunterricht abgedeckt.“