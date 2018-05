Unterhaltsame Lesung

Zum Thema „Langsa – Leuchta“ lasen Heinz Bitschnau und Hanny Borger Mundartgedichte

Unter dem Motto „Langsa – Leuchta“, was soviel wie Frühlingserwachen bedeutet, luden die ehrenamtlichen Frauen vom Flohmarktlädile in Schruns am vergangenen Sonntag zu einer ganz besonderen Lesung in den Pfarrsaal von Schruns. Trotz herrlichem Frühlingswetter waren etliche interessierte Besucher erschienen und genossen nicht nur die frühlingshaften Temperaturen, sondern auch die Mundartgedichte über den Frühling. Hanny Borger las Lustiges und Besinnliches aus der Feder ihres Vaters Otto Borger. Heinz Bitschnau gab seine Gedichte und „Gschichtli“ zum Besten.