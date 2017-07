Unterarm mehrfach gebrochen: 20-Jähriger bei Wanderunfall schwer verletzt

Am Sonntag gegen 12:00 war ein junges französisches Paar auf dem Wanderweg – ehemalige Trasse der Wälderbahn – entlang der Bregenzer Ache unterwegs. An einer unwegsamen Stelle verließ der zwanzigjährige junge Mann den markierten Weg, nachdem er seiner Freundin gesagt hatte, dass sie kurz warten solle. Aufgrund seines schweren Rucksackes stürzte er dann ab und fiel in das Bachbett der Bregenzer Ache.

Er zog sich dabei Rissquetschwunden am Kopf, einen mehrfachen Bruch des Unterarmes und Abschürfungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber C8 ins LKH Feldkirch geflogen. Seine 20-jährige Freundin blieb an der Unfallstelle zurück. Diese setzte dann eine Stunde später einen Notruf ab, da sie im unwegsamen Gelände die Orientierung verlor. Sie wurde nach intensiver Suche vom Polizeihubschrauber unverletzt geborgen und nach Buch geflogen, von wo aus sie sich auf den Weg zu ihrem Freund machen konnte.