Unter-8-Mannschaft auf Platz vier

Bei einem perfekt organisierten Spieltag in Hohenems landeten die U8-Mädchen vom SSV Schoren am tollen 4. Rang in der 2. Leistungsklasse. Nach zwei unentschiedenen Spielen gegen Dornbirn und die starken Harder und 2 hohen Siegen gegen die Bregenzer Mannschaften, verloren die Mädchen trotz starkem Kampf gegen Hohenems und Lustenau. Bemerkenswert war, dass die Sieger der ersten beiden Leistungsklassen reine Mädchenmannschaften waren, die sich bei einem gemischten Spieltag durchsetzten. Das beflügelt natürlich auch unsere Mädchen, die sich bereits jetzt schon wieder auf den nächsten Spieltag freuen.