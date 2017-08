Unruhen nach Verurteilung von indischem Guru

100.000 Verehrer von Guru Ram Rahim kamen zur Urteilsverkündung - © APA (AFP)

Ein indischer Guru ist der Vergewaltigung zweier seiner Anhängerinnen schuldig gesprochen worden. Das Strafmaß soll am Montag verkündet werden. Mehr als 100.000 Verehrer des Star-Spirituellen Gurmeet Ram Rahim Singh waren zur Urteilsverkündung am Freitag in die nordindische Stadt Panchkula gekommen. Nach dem Schuldspruch kam es zu Krawallen, bei denen laut Medienberichten ein Mensch getötet wurde.