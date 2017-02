Unruhen in Stockholm: Jugendliche bewarfen Polizei mit Steinen

Ausschreitungen in Migrantenviertel wurden Autos angezündet und Geschäfte geplündert. - © AP

Nach einer Festnahme in einer U-Bahn-Station sind am späten Montagabend in einem Stockholmer Migrantenviertel Dutzende Jugendliche auf Polizisten losgegangen. Die Beamten wurden mit Steinen beworfen. Ein Polizist habe einen Schuss abgefeuert, der aber niemanden verletzt habe, teilte die Polizei am Dienstag mit.