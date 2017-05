Unorthodox: Galvans “La Fiesta” im Festspielhaus St. Pölten

Wer sich einen folkloristischen Flamenco-Abend in touristischer Sangria-Laune erwartet hatte, war ohnehin nicht am richtigen Ort. Israel Galván de los Reyes gilt als Revolutionär des Flamenco, und seine neue Produktion, in der er sich mit acht sehr unterschiedlichen Musikerpersönlichkeiten umgibt – Tänzer, Vokalisten, Sängerinnen -, enthält alle Ingredienzien der, so O-Ton Galvan, “Rohkost aus Blicken, Worten, Grüßen, Tänzen und Animalischem.”

Eine komplex strukturierte, mit rhythmischen Lauten durchsetzte Palmas-Einleitung erfährt Antwort aus der hinteren Saalecke, wo Galvan auftaucht, langsam – mit dem Publikum schäkernd – die Stufen des Ganges hinunterrutscht, die Bühne erklimmt, auf allen vieren scheinbar mühevoll ein Podest erreicht, auf dem er schwerfällig zu liegen kommt. Ein effektvoller Gag zu Beginn.

Es folgen abwechslungsreiche Passagen intensiver Emotion, auch Trauer, Weinen, leise Zwiegespräche sind Bestandteil dieser im Grunde tragischen Fiesta. Bei aller Gefühlsdichte: Nach einer Stunde ist die Luft großteils draußen, und auch die schönsten Vokalisen und die präzise abgezirkelten körperperkussiven Interaktionen geraten länglich. Ein großes Solo Galvans am Schluss: Scharren, Posieren, im goldenen Überwurf den charismatischen Derwisch des Flamenco hervorkehrend. Manche Zuseher gaben vorzeitig auf. Am Ende wirft sich einer der Sänger gegen eine aufgestellte Tischwand, immer wieder, gleichsam ein finales Anrennen gegen Sinnlosigkeit in Form von Grenzen in Raum und Zeit.

Galvan, der in dieser Saison als Artist in Residence am Festspielhaus arbeitet, hat jedenfalls eine Arbeit vorgelegt, die an durchaus polarisierende Choreografien früherer Jahre anschließt. “La Fiesta” entstand in Koproduktion mit dem Theatre de la Ville/La Villette (Paris), dem Festival d’Avignon, dem Theatre de Nimes, Sadler’s Wells London, Movimentos Festwochen der Autostadt in Wolfsburg, MA scene nationale/Pays de Montbeliard, Les Theatres de la Ville de Luxembourg, Theatre De l’Archipel (Perpignan), L’Onde – Theatre et Centre d’art de Velizy-Villacoublay und dem Teatro Central de Sevilla.

(APA)