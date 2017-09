UNO warnt vor “Verbrechen gegen Menschlichkeit” in Venezuela

Die UNO schlägt angesichts der Gewalt der venezolanischen Sicherheitsbehörden gegen Oppositionelle und Demonstranten Alarm: Laut den Untersuchungen seines Teams könnte es sich teilweise um “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” handeln, sagte UNO-Menschenrechtskommissar Said Raad al-Hussein am Montag in Genf. Er forderte eine internationale Untersuchung zur Lage in dem südamerikanischen Land.

Said warnte vor der "sehr realen Gefahr", dass die Spannungen weiter eskalieren, solange die Regierung demokratische Institutionen und ihre Kritiker unterdrücke. Schon heute seien "Strafverfahren gegen Oppositionsführer, Willkürfestnahmen, exzessive Gewalt sowie die Misshandlung von Häftlingen – bis hin zur Folter -" weitverbreitet, kritisierte Said. Er fügte hinzu, als Mitgliedstaat des Menschenrechtsrats sei Venezuela besonders zur Verteidigung und Förderung der Menschenrechte verpflichtet. In Venezuela tobt seit Monaten ein erbitterter Machtkampf zwischen der linksnationalistischen Regierung unter Präsident Nicolas Maduro und der Mitte-rechts-Opposition. Fast 130 Menschen wurden bei den Unruhen seit Anfang April getötet, nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten wurden mehr als 5.000 Menschen festgenommen. Bisheriger Höhepunkt des Machtkampfs war die Wahl der von der Opposition bekämpften und boykottierten Verfassungsversammlung Ende Juli. Sie steht über dem gewählten Parlament, in dem die Opposition über eine Zwei-Drittel-Mehrheit verfügt. Der UNO-Menschenrechtskommissar hatte bereits Ende August vor einem drohenden Ende der Demokratie in Venezuela gewarnt. Damals erklärte er, die Demokratie in dem Land sei bereits so weit ausgehöhlt, dass sie "kaum noch lebt, wenn sie überhaupt noch lebt". Venezuela ist Mitglied des Rates. Dem Gremium gehört auch der afrikanische Staat Burundi an, dessen Sicherheitskräften die UNO bereits Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen haben. Said rief den Rat auf, über den Ausschluss von Mitgliedern nachzudenken, wenn sie schwere Menschenrechtsverletzungen begehen. (APA/dpa/ag.)