UNO-Verhandlungen über Atomwaffenverbot gehen weiter

Ohne die atomwaffenbesitzenden Länder der Welt sind bei den Vereinten Nationen in New York die Verhandlungen über ein Abkommen zum Verbot von Atomwaffen in eine zweite Runde gegangen. Mehr als 130 Staaten kamen am Donnerstag zusammen, um bis 7. Juli über einen Vertrag für ein internationales Atomwaffenverbot zu diskutieren.

Beobachter erwarten, dass ein entsprechendes Dokument am Ende der Verhandlungen verabschiedet werden könnte. Laut dem Entwurf würden sich die Unterzeichner verpflichten, Atomwaffen weder zu entwickeln, noch herzustellen, anzuschaffen, zu besitzen oder zu lagern. Friedensorganisationen begrüßten den Vorstoß, der auch von Österreich maßgeblich unterstützt wird. Die Auswirkungen eines solchen Dokuments sind fraglich, da keiner der bis zu neun Staaten, die im Besitz von Atomwaffen sind, an den Verhandlungen teilnimmt. Auch Deutschland und andere NATO-Mitglieder nehmen nicht teil, weil die nukleare Abschreckung zur Strategie des Bündnisses zählt. Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hatte die Verhandlungen vor Beginn als falschen Weg zu mehr Abrüstung bezeichnet. (APA/dpa) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken