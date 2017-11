UNO und EU fordern Öffnung Jemens für Hilfslieferungen

Die Vereinten Nationen und die Europäische Union haben angesichts des von einer Hungersnot bedrohten Jemen eine vollständige Öffnung des Bürgerkriegslandes für Hilfslieferungen gefordert. "Die Lieferung lebensrettender Versorgungsgüter ist entscheidend für die jemenitische Bevölkerung und muss von allen Konfliktparteien ermöglicht werden", erklärte der zuständige EU-Kommissar Christos Stylianides.

Die jemenitische Regierung stellte für Sonntag die Öffnung zweier Flughäfen in Aussicht. Am Montag hatte die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition die jemenitischen Häfen und Flughäfen sowie die Zufahrtsstraßen in das Land für Hilfsorganisationen dicht gemacht. Zuvor hatte Riad Teheran beschuldigt, hinter einem Angriff jemenitischer Huthi-Rebellen zu stehen, bei dem in der Nähe der saudi-arabischen Hauptstadt Riad eine Rakete abgefangen worden war. Nach scharfen Warnungen der UNO hatte das Militärbündnis dann am Mittwoch den Hafen in Aden und am Donnerstag einen Grenzübergang wieder geöffnet.