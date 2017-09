UNO: Trump will scharfen Ton gegenüber Nordkorea anschlagen

Trumps Rede wird mit Spannung erwartet - © APA (AFP)

US-Präsident Donald Trump will in seiner ersten Rede vor der UNO-Vollversammlung am Dienstag in New York einen scharfen Ton gegenüber Nordkorea anschlagen. “Er wird in extrem deutlichen Worten über die nordkoreanischen Drohungen sprechen und über die Gefahr, die sie für unsere Sicherheit und die Sicherheit aller Nationen in diesem Saal darstellen”, sagte ein Vertreter des US-Präsidialamtes.