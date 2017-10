UNO-Tribunal verkündet am 22. November Urteil über Mladic

Mladic, der sich unter anderem wegen Völkermordes in Srebrenica und anderer Kriegsverbrechen zu verteidigen hatte, war nach jahrelanger Flucht 2011 in Serbien festgenommen und an das Haager Tribunal überstellt worden. Die Anklage hatte in ihrem Schlussplädoyer im Dezember lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert.

Seine Anwälte waren in den letzten Monaten bemüht, eine vorläufige Freilassung von 74-jährigem Mladic zum Zweck einer ärztlichen Behandlung zuerst in Russland und dann in Serbien zu bewirken.

Nach der Einnahme der ostbosnischen muslimischen Enklave Srebrenica durch bosnisch-serbische Truppen unter Kommando von Mladic im Juli 1995 wurden in der Umgebung der Kleinstadt rund 8.000 männliche Stadteinwohner brutal ermordet. Ihre Leichen wurden nach Kriegsende in etlichen Massengräbern entdeckt, nach mehreren Verschollenen wird weiterhin gesucht. Srebrenica war das größte Kriegsverbrechen in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg.

Auf Basis derselben Anklage war der frühere Präsident der Republika Srpska, Radovan Karadzic, im März 2016 zu 40 Jahren Haft verurteilt worden. Das Berufungsverfahren ist noch im Gange.

(APA)