UNO stellt Zypern-Präsenz infrage

Nach dem Scheitern der Friedensgespräche für Zypern wollen die Vereinten Nationen ihre Präsenz auf der Mittelmeerinsel überdenken. Die UNFICYP-Mission wurde zwar um ein halbes Jahr verlängert, wie der UNO-Sicherheitsrat am Dienstag in New York entschied. Sie werde aber ausgiebig überprüft werden, sagte Missionsleiterin Elizabeth Spehar. Ohne Friedensprozess gebe es für das Team nicht viel zu tun.