UNO sieht Angriffe auf Rohingya als “ethnische Säuberung”

Menschenrechtsbeobachter bekommen keinen Zutritt ins Land

Die UNO hat die Armee-Angriffe auf die muslimische Minderheit der Rohingya in Myanmar als “Musterbeispiel für eine ethnische Säuberung” kritisiert. Da die Regierung in Myanmar Menschenrechtsbeobachtern den Zugang verweigere, sei kein umfassendes Bild der Lage möglich, sagte UNO-Menschenrechtskommissar Said Raad al-Hussein am Montag vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf.