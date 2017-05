UNO-Sicherheitsrat verurteilt nordkoreanischen Raketentest

Auch China unterstützte die Erklärung - © APA (AFP)

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas scharf verurteilt. In der einstimmig am Montag (Ortszeit) in New York verabschiedeten Erklärung wurden zudem Sanktionen wegen des “höchst destabilisierenden Verhaltens” Pjöngjangs gefordert. Auch China, eigentlich Verbündeter Nordkoreas, unterstützte die Erklärung.