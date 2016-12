UN-Sicherheitsrat fordert Aus des israelischen Siedlungsbaus

UNO-Sicherheitsrat in New York - © APA (AFP/SC Chamber)

Der UN-Sicherheitsrat hat in einer Resolution ein Aus für den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland und im Osten Jerusalems gefordert. Anders als bei ähnlichen Entscheidungen in der Vergangenheit verzichteten die USA am Freitag überraschend auf ihr Vetorecht. Die übrigen 14 Mitgliedsstaaten des Rats stimmten der Erklärung zu.