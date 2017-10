UNO-Sicherheitsrat fordert Deeskalation im Irak

Der UNO-Sicherheitsrat hat die Konfliktparteien im Irak zur Deeskalation aufgerufen. In einer einstimmig verabschiedeten Erklärung appellierten die 15 Mitgliedstaaten am Mittwoch an alle Parteien, “sich jeder Drohung und Gewaltanwendung zu enthalten und auf einen konstruktiven Dialog einzuschwenken”.

Die irakischen Regierungstruppen hatten zuvor mitgeteilt, in nur 48 Stunden praktisch alle Gebiete wieder eingenommen zu haben, die die Kurden seit 2003 unter ihre Kontrolle gebracht hatten, vor allem in der ölreichen Provinz Kirkuk. Die Kurden hatten die Stadt Kirkuk und umliegende Gebiete im Juni 2014 unter ihre Kontrolle gebracht, nachdem die irakische Armee vor der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) die Flucht ergriffen hatte. Offiziell gehörte die Region weiter zu Bagdad; die Kurden wollen sie aber für Autonomiegebiet im Nordirak. Die Spannungen zwischen Bagdad und der kurdischen Regionalregierung in Erbil waren nach dem Referendum der Kurden vom 25. September eskaliert, bei dem diese fast geschlossen für die Unabhängigkeit des Autonomiegebietes stimmten. Als Reaktion darauf starteten die irakische Armee und verbündete schiitische Milizen eine Offensive, um die Kurden aus Kirkuk zu verdrängen. Kirkuk liegt nicht in der autonomen Kurdenregion, hatte jedoch an dem Unabhängigkeitsreferendum teilgenommen. Der UNO-Sicherheitsrat hatte das Referendum abgelehnt. Am Mittwoch bekräftigte er in seiner Erklärung die Bedeutung einer Einheit des Irak. (APA/Ag.)