UNO schickt neue Friedensmission nach Kolumbien

Die Vereinten Nationen schicken eine neue Friedensmission nach Kolumbien. Die 15 Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats votierten am Montag in New York einstimmig für eine von Großbritannien entworfene Resolution, die einer neuen Mission ein Mandat von vorerst einem Jahr ermöglicht. Mitte September soll die Mission starten, dann läuft die vorhergehende aus.

Ziel der neuen Mission ist die Unterstützung bei der Wiedereingliederung von Mitgliedern der linken Guerillaorganisation Farc in die Gesellschaft. Zu Größe und Zusammensetzung der Mission soll UNO-Chef Antonio Guterres dem Sicherheitsrat in den kommenden Wochen Vorschläge bereiten. Nach einem mehr als ein halbes Jahrhundert dauernden Konflikt hatten die Farc und die kolumbianische Regierung im vergangenen Jahr ein Friedensabkommen geschlossen. Bei den gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften, linken Rebellen und rechten Paramilitärs starben in Kolumbien seit Mitte der 1960er-Jahre mehr als 220.000 Menschen. Die Farc wollen sich künftig als politische Bewegung für ihre Ziele wie eine gerechtere Landverteilung einsetzen. (APA/dpa)