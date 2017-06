UNO reduziert Blauhelmmission in Darfur drastisch

UNO soll in Darfur die Zivilisten schützen - © APA (AFP/Symbolbild)

Die Vereinten Nationen wollen ihre Blauhelmmission in Darfur drastisch verkleinern. Der Sicherheitsrat stimmte in New York einstimmig einer Resolution zu, die eine Reduzierung von 15.845 auf 8.735 Soldaten innerhalb eines Jahres festlegt. Darfur liegt im Westen des Sudans. 2003 war dort ein Krieg ausgebrochen, bei dem hunderttausende Menschen starben und Millionen vertrieben wurden.