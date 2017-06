UNO-Meereskonferenz ging mit Absichtserklärung zu Ende

Schutz der Ozeane hat absolute Priorität - © APA (AFP)

Erstmals haben die Vereinten Nationen mit einer gemeinsamen Absichtserklärung aller 193 Mitglieder zum Schutz der Ozeane aufgerufen. In der zum Abschluss einer einwöchigen UNO-Meereskonferenz am Freitag in New York verabschiedeten sechsseitigen Erklärung, teilen die Mitgliedsstaaten mit, dass sie die Ozeane “konservieren und nachhaltig” nutzen wollen.