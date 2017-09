UNO macht Damaskus für Giftgasangriff verantwortlich

Bei dem Giftgasangriff mit Sarin kamen 80 Menschen ums Leben - © APA (AFP)

Erstmals haben UN-Ermittler die syrische Regierung für den Giftgasangriff in Khan Sheikhoun im April verantwortlich gemacht. Die syrischen Streitkräfte hätten bei ihren Luftangriffen auf die Ortschaft am 4. April das Giftgas Sarin eingesetzt und mehr als 80 Menschen getötet, hieß es in einem am Mittwoch in Genf veröffentlichten Bericht.