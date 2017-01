UNO kann Zivilisten in Deir al-Zor wieder versorgen

Deir al-Zor ist heftig umkämpft - © APA (AFP/Archiv)

Die Vereinten Nationen haben nach zweiwöchiger Unterbrechung die Versorgung der eingeschlossenen Zivilbevölkerung in der ostsyrischen Stadt Deir al-Zor wieder aufgenommen. Das UNO-Welternährungsprogramm gab am Dienstag bekannt, dass wieder Lebensmittel für die mehr als 90.000 Zivilisten an zwei Stellen der Stadt abgeworfen würden. Unterdessen liefern die USA erstmals gepanzerte Fahrzeuge.