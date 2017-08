UNO-Generalsekretär fordert Ende der Kernwaffentests

Die Tests in Nordkorea sorgen immer wieder für Aufsehen - © APA (ARchiv/AFP)

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres fordert anlässlich des Internationalen Tags gegen Nuklearversuche am 29. August die Unterzeichnung des Vertrages über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen (CTBT) durch alle Staaten. “Die Tests stellen eine dauerhafte Bedrohung der Umwelt und der internationalen Stabilität dar”, so Guterres am Montag.