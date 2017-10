UNO-Geberkonferenz bittet um Spenden für geflohene Rohingya

Tausende Rohingya fliehen täglich nach Bangladesch - © APA (AFP)

Acht Wochen nach dem Ausbruch der Gewalt in Myanmar und der Flucht von mehr als einer halben Million Rohingya suchen die Vereinten Nationen dringend Geld zur Versorgung der Geflüchteten. In Genf findet am heutigen Montag eine Geberkonferenz mit Regierungsvertretern aus aller Welt statt.