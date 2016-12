UNO fordert Morduntersuchung gegen Duterte

Duterte hatte vergangene Woche gesagt, dass er während seiner Zeit als Bürgermeister in der Stadt Davao persönlich auf den Straßen patrouilliert und dabei Menschen getötet habe. Der UN-Menschenrechtskommissar bezeichnete die Taten am Dienstag als Mord. Im Krieg gegen die Drogenkriminalität auf den Philippinen sind den UN zufolge in diesem Jahr 6.100 Menschen getötet worden.

(APA/dpa)