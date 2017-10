UNO erlässt weltweites Hafenverbot für Schiffe aus Nordkorea

Kim Jong-un soll mit Sanktionen unter Druck gesetzt werden - © APA (KCNA VIA KNS)

Ein Expertenkomitee des UNO-Sicherheitsrats für die Strafmaßnahmen gegen Nordkorea hat für vier Schiffe mit “unzulässigen Waren” an Bord ein weltweites Hafenverbot ausgesprochen. Der Koordinator des Komitees, Hugh Griffiths, sprach am Montag (Ortszeit) in New York von einem Präzedenzfall in der UNO-Geschichte. Seit dem 5. Oktober dürften die betroffenen Schiffe nicht in einen Hafen einlaufen.