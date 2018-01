UNO-Botschafterin Haley dementiert Affäre mit Trump

Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, hat ein Gerücht über eine Affäre mit Präsident Donald Trump vehement zurückgewiesen. "Das ist absolut nicht wahr. Es ist höchst beleidigend und widerwärtig", sagte Haley gegenüber dem Politikportal "Politico". Sie wies zugleich darauf hin, dass sie bereits in der Vergangenheit derartigen Gerüchten ausgesetzt gewesen sei.

Das jüngste Gerücht hatte sich nach einem Auftritt von Autor Michael Wolff in einer TV-Talkshow verbreitet. Der Verfasser des Buches “Fire and Fury” über das Weiße Haus unter Trump äußerte darin seine Überzeugung, dass der Präsident eine Affäre habe. Er habe jedoch nicht über genügend Beweise verfügt, um in seinem Buch detailliert darauf einzugehen. In einer Passage darin heißt es aber, dass Trump einen bemerkenswerten Teil seiner Privatzeit mit Haley in der Präsidentenmaschine Air Force One verbracht und sie offenbar für eine nationale politische Zukunft “gepflegt” habe.