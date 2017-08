In einer Erklärung des Sicherheitsrates wurden zudem die Kriegsparteien im Jemen, in Somalia, im Süd-Sudan sowie im Nordwesten Nigerias aufgefordert, den Weg für humanitäre Hilfen freizumachen. Die anhaltenden Konflikte und die Gewalt behinderten die Hilfsmaßnahmen und stellten einen Hauptgrund für Hungersnöte dar, hieß es in einer von Schweden eingebrachten Erklärung.

(APA/Reuters)